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  3. SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

SON DAKİKA HABERİ.. Birleşmiş Milletler: Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan tartışılmalıdır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan açıklamada, dün mahkemede vefat eden Muhammed Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. 

AA, Reuters

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