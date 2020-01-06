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  3. Son dakika... AFP duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı: Güçlerimizi çekiyoruz

Son dakika... AFP duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı: Güçlerimizi çekiyoruz

Son dakika... AFP duyurdu! ABD'den flaş Irak kararı: Güçlerimizi çekiyoruz

ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildirdi.

Reuters ve AFP'de yer alan habere göre ABD'nin Irak makamlarına askerlerini çekeceğini bildirdi.

Haberde "ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildirdi" denildi.

Irak parlamentosunun geçen gün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması yönünde karar almasının ardından ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti


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