Son dakika... ABD'de art arda saldırılar! 'Her yerde ölü insanlar var'
ABD'nin Teksas eyaletinde 20 kişinin öldüğü saldırı sonrası bu kez Ohio kentinde silah sesleri yükseldi. Silahlı saldırıda çok sayıda insanın vurulduğu ve en az 10 kişinin hayatını kaybetti belirtildi. Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.
EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.