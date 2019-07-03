Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı

Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

(AA)