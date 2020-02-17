Son 15 yılın en popüler videoları
Newsweek gazetesi, YouTube’un kuruluşunun 15. yıldönümünde bu site üzerinden çeşitli zamanlarda yayımlanan ve hızla ünlenen videoları sıraladı.
İlk sıraları 2005’te Brezilyalı Ronaldinho’nun yaptığı antrenman görüntüleri, 2008’de Avril Lavigne’nin ‘Girlfriend’ klibi, 2010’da Lady Gaga’nın ‘Bad Romance’ klibi, 2010-2011’deki Justin Bieber’in ‘Baby’ parçası 2012’de ilk kez 1 milyar barajını aşan Güney Koreli Psy’ın söylediği ‘Gangnam Style’ klibi ve 6 milyar kez izlenen 2017’nin fenomeni ‘Despacito’yer aldı.