Son 15 yılın en popüler videoları

İlk sıraları 2005’te Brezilyalı Ronaldinho’nun yaptığı antrenman görüntüleri, 2008’de Avril Lavigne’nin ‘Girlfriend’ klibi, 2010’da Lady Gaga’nın ‘Bad Romance’ klibi, 2010-2011’deki Justin Bieber’in ‘Baby’ parçası 2012’de ilk kez 1 milyar barajını aşan Güney Koreli Psy’ın söylediği ‘Gangnam Style’ klibi ve 6 milyar kez izlenen 2017’nin fenomeni ‘Despacito’yer aldı.