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  • Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 Cumartesi 15:07 | Son Güncelleme:

Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti
AA

Somali'de bir Türk firmasına bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; saldırıda 1'i Türk vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında, aralarında 1'i Türk vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Haberin Özeti

Somali'de bir Türk firmasına bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

DETAY
• Saldırıda 1'i Türk vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetti.
• 4 Türk vatandaşı yaralandı.
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