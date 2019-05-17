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  3. Somali'de iç savaşın izleri 21 yıldır silinmiyor

Somali'de iç savaşın izleri 21 yıldır silinmiyor

Somali'de iç savaşın izleri 21 yıldır silinmiyor

Somali'de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu'da zorlu koşullara rağmen hayat devam ediyor.

Somali’de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu ve diğer kentlerde hayat, zorlu koşullara rağmen sürüyor. İç savaş nedeniyle yıkık kent görünümündeki başkentte evler, camiler ve çok sayıdaki kamu binalarında kurşun izleri görülüyor. Uzun yıllar süren savaşla enkaza dönen çok sayıda ev, iş yeri ve binanın kaderine terk edildiği ülkede, en önemli sorunların başında açlık ve kuraklık geliyor. Başkentin birçok yerinde bulunan kontrol noktaları ve hükümete bağlı silahlı güçler dikkati çekiyor.

Bölgede çok sayıda kişi mülteci kamplarında hayatını sürdürüyor. Güvenlik gerekçesiyle kara yolu kullanılmayan bölgelere haftanın belirli günleri ulaşım sağlanıyor. Havalimanı olmayan başkent Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesindeki Doolow kasabasında uçaklar toprak zemine iniş yapıyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan 9 bin kişinin yaşadığı mülteci kamplarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşanıyor. Kampta elektrik, su ve gıda sıkıntısı bulunuyor.

(AA)

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