Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti

Olay, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Vasant Kunj bölgesinde meydana geldi. Abhishek Singh adlı bir kişi koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve her gün dışarıya çıkan babası Virender Singh’i (59) polise ihbar etti. Polisten yapılan açıklamada, Virender’in uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Hindistan’da 2 bin 567 kişide koronavirüs tespit edilirken; 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

(DHA)