'Slovakya'yı TürkAkım'a bağlamanın bir yolunu bulalım

Moskova'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yi ağırlayan Medvedev, ortak basın toplantısında, Slovakya'nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rus gazı alma konusundaki endişelerini Rus tarafı olarak anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Başbakanı "Bratislava ile hem Kuzey Akım 2 hem de Türk Akım dahilinde işbirliği yolları aramamız gerekiyor. Slovakya'yı her iki hatta bağlamak için işbirliği noktaları bulmalıyız" dedi.

Pellegrini de Kuzey Akım 2'nin inşası ve Türk Akım'dan yapılacak sevkiyatlar için Slovak altyapısının kullanılması imkanlarını araştırdığının altını çizdi.