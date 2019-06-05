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05 Haziran 2019 Çarşamba 18:21 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:26

'Slovakya'yı TürkAkım'a bağlamanın bir yolunu bulalım

'Slovakya'yı TürkAkım'a bağlamanın bir yolunu bulalım

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Slovakya'nın Türk Akım doğalgaz boru projesine bağlanması için bir işbirliği noktası bulunması çağrısı yaptı.

Moskova'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yi ağırlayan Medvedev, ortak basın toplantısında, Slovakya'nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rus gazı alma konusundaki endişelerini Rus tarafı olarak anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Başbakanı "Bratislava ile hem Kuzey Akım 2 hem de Türk Akım dahilinde işbirliği yolları aramamız gerekiyor. Slovakya'yı her iki hatta bağlamak için işbirliği noktaları bulmalıyız" dedi.

Pellegrini de Kuzey Akım 2'nin inşası ve Türk Akım'dan yapılacak sevkiyatlar için Slovak altyapısının kullanılması imkanlarını araştırdığının altını çizdi. 

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