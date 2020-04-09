Slovakya'nın Moskova'daki büyükelçiliği yakınlarda patlama meydana geldi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Slovakya Büyükelçiliği binasına yakın bir noktada patlama meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.
Başkent Moskova’da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.
DHA