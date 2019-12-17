Skandal karara veto! ABD Dışişleri duyurdu: Bu karara katılmıyoruz:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını vurgulayarak, bu konuda “yönetimin pozisyonunun değişmediğini” kaydetti.

‘BU KARARA KATILMIYORUZ’

Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu'nda kabul edilen 150 no'lu karar tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti.

YÖNETİMİN POZİSYONU DEĞİŞMEDİ

Ortagus, söz konusu karar tasarısına ilişkin, "Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan'ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada "Büyük Felaket" ifadesini kullanmış, ancak sözde "soykırım" iddialarını tasdik eden bir ifade kullanmamıştı.

ABD Senatosu'nda geçen hafta yapılan bir oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısının herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

SENATO SKANDAL BİR KARARA İMZA ATTI

ABD Senatosu'nda geçen hafta yapılan bir oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısının herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

29 Ekim'de de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada benzer bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye ise söz konusu adımların "yok hükmünde" olduğunu vurgulamıştı.

ERDOĞAN'DAN İNCİRLİK RESTİ: GEREKİRSE KAPATIRIZ

Ermeni meselesiyle alakalı "Sözde Ermeni Soykırımı" konusunda bunları bütün yetkililere anlattığım zaman bazıları bakıyorum ki konuya hakim değiller. Biz bir milyonun üzerindeki belgeyi, şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan belgeleri açıyoruz.Buyurun gelsin tarihçiler, hukukçular, bunları incelesin.

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararı sonrası İncirlik ve Kürecik üssü konusunda net mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de mutekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf içinde önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip Türkiye'ye bunu reva görmek karşılıksız kalabilecek gibi değildir. Biz kaldı ki stratejik ortağız. Peki yapılanlar ne? Bunları oturup düşünmeleri lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de verecek cevaplarımız var" ifadelerini kullandı.