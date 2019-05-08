'Sivil unsurların vurulması kabul edilemez'

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bizim için herhangi bir sivil unsurun hedef alınması kabul edilemez. Taraflara bu tür binaların korunması gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı henüz kınamadı. Yapılan açıklamalarda, sivillerin ve sivil binaların korunması gerektiğine vurgu yapan BM yetkilileri, İsrail'in yaptığı saldırının araştırıldığını belirtmekle yetindi.

McGoldrick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de hafta sonu alışveriş merkezleri ve yerleşim birimleri de dahil sivil hedeflere yönelik İsrail'in yaptığı saldırılara ilişkin haberleri takip ettiğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki AA ofisinin de yer aldığı binaya düzenlediği saldırıya yönelik soruya McGoldrick, "Bizim için herhangi bir sivil unsurun hedef alınması kabul edilemez. Taraflara bu tür binaların korunması gerektiğini hatırlatıyoruz." cevabını verdi. McGoldrick, İsrail'i açıkça kınamaktan kaçınırken, son 2,5 yılda Yemen'de görev yaptığını ve sivil unsurlara yönelik saldırıları kınadıklarını söylemekle yetindi.

MYANMAR'A TEPKİ, İSRAİL'E SESSİZLİK

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, sorular üzerine Myanmar'da 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabirinin serbest bırakılmasına değinmişti. Sözcü Shamdasani, Reuters muhabirlerinin serbest bırakılmasına rağmen Myanmar'daki basın özgürlüğünün vahim durumda olduğunu vurgulamıştı. Geçen yıl yayımladıkları raporda Myanmar hükümetine basın özgürlüğüne ilişkin tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Shamdasani, aradan geçen zamanda Myanmar hükümetinin pozitif hiçbir adım atmadığını belirtmişti.

Shamdasani, "İsrail ordusunun AA gibi uluslararası bir haber ajansının Gazze'deki ofisini yerle bir etmesini kınayacak mısınız?" şeklindeki soruya ise şu cevabı vermişti:

"Gazze'de tırmanan gerginliği hafta sonundan bu yana çok yakından takip ediyoruz. Bu durum bizi çok endişelendiriyor. AA ile ilgili durumdan haberdarız. Ama (Gazze'deki) meslektaşlarımızın konuyu araştırıp araştırmadıklarına dair muayyen bir bilgiye sahip değiliz. Konuya ilişkin Gazze'deki meslektaşlarımızla konuşup daha detaylı bilgi paylaşacağız."

Shamdasani'nin bu açıklamasına rağmen, OHCHR, henüz İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. OHCHR, basın özgürlüğü konusunda Myanmar başta olmak üzere pek çok ülkeye karşı yayımladığı sert raporları ile biliniyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya 4 Mayıs Cumartesi günü en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

(AA)