Sisi karşıtı gösteride 2 Türk'e gözaltı
Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin Cumhurbaşkanı Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçlayan videolar paylaşmasının ardından Tahrir Meydanı’nda başlayan protesto gösterilerinde 6 yabancının tutuklandığı belirtildi.
Mısırlı yetkililer başkent Kahire’de Tahrir Meydanı’ndaki protestolar sırasında cuma günü yakalanarak tutuklanan yabancılar arasında iki Türk, iki Ürdün, bir Filistin ve bir de Hollanda vatandaşı olduğunu açıkladı. Yabancıların ‘casuslukla’ suçlandığı kaydedildi. Tutuklanan Türklerin kimlikleri Berdan Türkmen (26) isimli öğrenci ve Abdullah Kaymak (22) olarak açıklandı. Öte yandan Mısır’da şimdiye kadar gözaltına alınan göstericilerin sayısı 2 bini aştı.