Sırrı çözülemeyen canlı: Blob...Beyni yok ama çözüm üretebiliyor

Paris’te bir hayvanat bahçesinde beyni bulunmayan fakat çözüm üretebilen bir organizma sergilenmeye başlayacak.

Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

Blob isimli organizmanın beyni yok ama çözüm üretebiliyor, mantar gibi görünüp hayvan gibi hareket ediyor, 720 cinsel organı var

Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David'e göre "doğanın gizemli canlılarından biri olan" Blob'un ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Blob'un rutubetli orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığına dikkat çekiyor.