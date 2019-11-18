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  3. Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu! 'Bu cehennemden çıkarılmaları gerekiyor'

Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu! 'Bu cehennemden çıkarılmaları gerekiyor'

Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu! 'Bu cehennemden çıkarılmaları gerekiyor'

Sınır Tanımayan Doktorlar sosyal medya hesaplarından acı haberi duyurdu. Yunanistan'da mülteci kampında bulunan 9 aylık bir bebek su kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

TM Dijital Haber Merkezi

Savaş ve doğal afet bölgelerinde çalışan ve hastalıklara karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Lesbos'daki yerel bir hastaneden doğrulattığımız bilgiye göre 9 aylık bir bebek su kaybı nedeniyle Yunanistan'ın Moria kampında öldü." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'daki mülteci kamplarının korkunç yaşam koşullarına sahip olduğunu belirten Sınır Tanımayan Doktorlar, "Bugün 15 bin insan Moria'da sıkışıp kaldı. 5 bin çocuğun da bulunduğu bu cehennemden insanların çıkarılması gerekiyor." sözlerine yer verdi.

 


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