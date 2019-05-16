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Sina Yarımadası'nda çatışma: 5 asker hayatını kaybetti

Sina Yarımadası'nda çatışma: 5 asker hayatını kaybetti

Sina Yarımadası'nda teröristlerle girilen çatışmada 5 asker hayatını kaybetti 47 terörist etkisiz hale getirildi

Mısır Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nda "tekfirci" terörist bir gruba karşı düzenlenen operasyonda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği, çatışma esnasında biri subay 5 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bölgede yapılan aramalarda mayın, el yapımı bomba, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. Operasyonun ne zaman düzenlendiğiyle ilgili kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara operasyon düzenliyor.

Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

(AA)

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