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  3. 'Şiddetli' talep: Johnson'ı lütfen vurun 

'Şiddetli' talep: Johnson'ı lütfen vurun 

'Şiddetli' talep: Johnson'ı lütfen vurun 

İngiltere’de izlenme rekorları kıran Coronation Street’te rol alan Craig Kelly, yaptığı açıklamalarla İngiliz medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sancılı bir şekilde ayrılmaya çalıştığı günlerde henüz göreve gelen Başbakan Boris Johnson hakkında, “O bir pislik bir an önce gitmesi gerek. Ülkeyi yönetmemesi için onu vurmak gerek” dedi. 

'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI

Kelly’nin Johnson’ı hedef gösterdiğini düşünen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun özür dilemesi gerektiğini söyledi. Başbakanlık’tan konuyla ilgili açıklama gelmedi. 

 

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