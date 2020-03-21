Sıcak Afrika kıtasında bile 34 ülkeye yayıldı

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüsün Afrika’da hızla yayıldığını ve 1,3 milyar nüfuslu kıtayı tehdit ettiğini bildirdi. BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün Afrika Direkötürü Matshidiso Moeti, 10 gün önce kıta genelinde sadece 5 ülkede Kovid-19 vakasına rastlandığını ancak şu anda bu rakamın 34 ülkeye çıktığını söyledi. Doktor Moeti, “54 Afrika ülkesinin 34’ünde Covid-19 vakası var” dedi.

TOPLAM 17 ÖLÜ VAR



Moeti’nin basın toplantısının ardından Dünya Sağlık Örgütü, Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca DSÖ Afrika’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise kıtadaki 34 ülkede 633 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.