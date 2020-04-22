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Sevkıyat krizine Dışişleri çözümü

Sevkıyat krizine Dışişleri çözümü

İngiliz hükümeti, Türkiye'den gelecek malzemeler gecikince Ankara'yla temasa geçti. Dışişleri, firmanın sorununu çözdü, işlemler hızlandırıldı, İngiliz uçağı sevkıyat için İstanbul'a geldi.

OSMAN NURİ CERİT

İngiltere sevkıyatta pürüz çıkınca Ankara’dan yardım istedi. Devreye giren Dışişleri Bakanlığı, ilgili Türk firmasının yaşadığı sorunun çözülmesini ve yasal prosedürlerin hızlıca yapılmasını sağladı. Bunun ardından bir İngiliz askeri nakliye uçağı malzemeleri götürmek için İstanbul’a geldi. Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı malzemelerin yüklenmesinin hemen ardından İngiltere’ye uçacak. 


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