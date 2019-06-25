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  3. Sevgilisiyle kavga Johnson'ı baltalıyor

Sevgilisiyle kavga Johnson'ı baltalıyor

Sevgilisiyle kavga Johnson'ı baltalıyor

İngiltere’de başbakanlık yarışının en güçlü ismi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın evine, komşuların duyduğu çığlıklar nedeniyle geçen cuma sabahı polis çağrıldı.

Johnson, olayla ilgili soruları kesin bir dille geri çevirdi, sevgilisi Carrie Symonds ise o günden sonra hiçbir yerde görünmedi. The Guardian’ın haberine göre, Muhafazakâr Partili bazı isimler, o gece evde yaşananları sorgularken, olanların başbakanlık yarışındaki Johnson’ın kampanyasını baltalayabileceğini savunuyor.  

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