Sevgilisiyle kavga Johnson'ı baltalıyor

Johnson, olayla ilgili soruları kesin bir dille geri çevirdi, sevgilisi Carrie Symonds ise o günden sonra hiçbir yerde görünmedi. The Guardian’ın haberine göre, Muhafazakâr Partili bazı isimler, o gece evde yaşananları sorgularken, olanların başbakanlık yarışındaki Johnson’ın kampanyasını baltalayabileceğini savunuyor.