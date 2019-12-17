Sessizliğini bozdu! Demet Akalın ve Berkay aynı sahneye çıkacak mı?

Şarkıcı UçanKuş muhabirlerinin sorularına cevapladı. Başarılı popçu: ”2019 yıllı benim için güzel geçti. Yılbaşında sahne almayacağım. Son dakika böyle bir karar verdim. Ailemle olmayı seçtim. Yılbaşında Arya, Zeynep ve Özlem’le olacağım. Çocuklar çok uslu, evde bize hiç sorun çıkarmıyorlar” dedi.

Demet Akalın’la aynı yerde sahne teklifi geldiği ve bu teklifi reddettiği iddialarını da yanıtladı. “Yok öyle bir durum yok. Her şey yolunda biz ekmeğimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Ben bu konu hakkında konuşmuyorum” şeklinde konuştu.