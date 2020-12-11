'Sert yaptırımlar' AB vizesine takıldı

İki gün sürecek olan Avrupa Birliği aralık ayı liderler zirvesi dün Brüksel’de başladı. Zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alan Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar konusunda ise liderler arasında büyük tartışma yaşandı. Yunanistan ve Fransa’nın uzun süredir uyguladığı baskıyla D. Akdeniz’de meşru gaz arama faaliyetlerinde bulunan Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların taslak metnini Reuters yayınladı. Buna göre AB şimdilik var olan ve içerisinde sadece iki kişinin bulunduğu yaptırım listesini yeni isimler ve şirketlerle genişletti ve daha sert yaptırımları ise Mart ayına erteledi. Başını AB dönem başkanı Almanya’nın çektiği ve İtalya ile İspanya gibi önemli ülkelerin de yer aldığı grup, Türkiye ile angajman politikasının devam ettirilmesi için alınacak kararların dengeli olmasında ısrar ediyor.

ŞİMDİLİK HEPSİ SEMBOLİK



Reuters’a konuşan kıdemli AB diplomatları önerilen yaptırımların sembolik olduğunu söyledi. Yetkililer bunun sebebi olarak da, “Çünkü AB bloğu bir NATO müttefiki ve AB adayı olan ve ayrıca ekonomisi ve para birimi zayıf olan Türkiye’ye sert bir şekilde cezalandırmaktan çekiniyor” yorumunu yaptı. Ekim 2019’da da benzeri bir karar alınmış ve sert yaptırımlara ilişkin karar aralık ayına ertelenmişti. Bu süre zarfında bir değişiklik olmazsa o zaman daha ciddi ekonomik ve siyasi adımların atılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise AB’nin bu konuda yeni Washington yönetimi ile koordineli hareket etmeyi tercih ettiği için erteleme yoluna gittiği düşünülüyor.

MİÇOTAKİS-MACRON PROVOKASYONU



Zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye olası yaptırımlar konusunda “AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız. Ekimde alınmış kararlar var. AB’nin hükümranlık sahası gerekse Akdeniz’deki istikrarın korunması lazım. Bu nedenle Türkiye’nin tutumunun değişmemesinin bir sonucu olmalı” dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye’nin davranışlarının değişmeyeceğini savundu.

NATO’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Liderler Zirvesinde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: Türkiye’nin NATO’nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım. Türkiye’nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunyor, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynıyor, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke.”