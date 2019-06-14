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14 Haziran 2019 Cuma 07:39 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 07:43

Serrac'tan AB'ye: Hafter'e silah sağlayan ülkelere baskı uygulayın

Serrac'tan AB'ye: Hafter'e silah sağlayan ülkelere baskı uygulayın

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, AB'yi, emekli General Halife Hafter'e silah desteği veren ülkelere baskı uygulamaya çağırdı.

Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan açıklamaya göre, Serrac, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü.

Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarının yansımalarının değerlendirildiği görüşmede, Serrac, AB'yi, Hafter'e silah ve finansal destek veren ülkelere baskı yapmaya çağırdı.

Serrac, AB ülkelerinin, Trablus'a yönelik saldırıyı kınayan ortak açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mogherini de AB'nin ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm sürecine geri dönülmesi için çalıştığını kaydetti ve sivillere yönelik saldırıları kınadı.

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi, 18 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız toplam 24 Avrupa vatandaşının iki ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

(AA)

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