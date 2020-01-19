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  3. Serrac Libya'daki siviller için uluslararası toplumdan koruma gücü talep etti

Serrac Libya'daki siviller için uluslararası toplumdan koruma gücü talep etti

Serrac Libya'daki siviller için uluslararası toplumdan koruma gücü talep etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, Halife Hafter'in saldırılara devam etmesi durumunda, siviller için uluslararası toplumun koruma gücü dahil harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Serrac, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde Alman Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.

Trablus'ta ocak ayı başında askeri akademiye yönelik saldırıda 35 öğrencinin hayatını kaybettiğine vurgu yapan Serrac, geçen yaz bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda da yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

"Hafter'in saldırılarına devam etmesi halinde uluslararası toplumun Libya'daki sivil halkı korumak için koruma gücü dahil harekete geçmesi gerekir." ifadesini kullanan Serrac, koruma gücünün, hükümeti değil, 9 aydan beri bombardıman altındaki sivil halkı korumak için görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Serrac, koruma gücünün Birleşmiş Milletler altında hareket etmesinin doğru olacağını belirterek, bu güce Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği veya Arap Ligi'nin katılıp katılmayacağına uzmanlar tarafından karar verilmesini istedi.

Libya ihtilafında AB'nin şimdiye kadar "mütevazı" bir rol oynadığına dikkati çeken Serrac, ülkesinin AB'deki bazı ülkelerle komşuluk, özel ilişki ve ortak çıkarlarına rağmen AB'nin Libya'daki sınamalar karşısında gereğini yapmadığını kaydetti.

Sarrac, "Biz AB'den Hafter'in saldırına karşı durmasını ve Libya'daki krizi sonlandırmaya yardımcı olmasını bekliyorduk. AB'nin öz eleştiri yapması lazım. Avrupalılar geç geldi." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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