03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
Seri katilin kurban sayısı 95'e çıktı
ABD’de 40 yıl içinde 93 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil Samuel Little’ın 2 kadın cinayetinden daha sorumlu olduğu belirlendi.
Little, 3’ü Kaliforniya’da, biri Teksas’ta olmak üzere 4 kadın cinayetinden hali hazırda müebbet hapis cezası almış durumda. Seri katil, 1984’te 21 yaşındaki Mary Jo Peyton ve 1991’de 32 yaşındaki Rose Evans’ı öldürmekle de suçlanıyor. Her iki cinayetin de Cleveland'da işlendiği belirtildi. Cleveland’da işlenen cinayetlere bakan savcı Michael O’Malley, Cleveland’daki cinayetlerden birinin terk edilmiş bir fabrikada, diğerininse terk edilmiş bir mülkte işlendiğini söyledi.