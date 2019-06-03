Seri katilin kurban sayısı 95'e çıktı

Little, 3’ü Kaliforniya’da, biri Teksas’ta olmak üzere 4 kadın cinayetinden hali hazırda müebbet hapis cezası almış durumda. Seri katil, 1984’te 21 yaşındaki Mary Jo Peyton ve 1991’de 32 yaşındaki Rose Evans’ı öldürmekle de suçlanıyor. Her iki cinayetin de Cleveland'da işlendiği belirtildi. Cleveland’da işlenen cinayetlere bakan savcı Michael O’Malley, Cleveland’daki cinayetlerden birinin terk edilmiş bir fabrikada, diğerininse terk edilmiş bir mülkte işlendiğini söyledi.