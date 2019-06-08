Seri katil 93 kişiyi mi öldürdü?

Teksas'ta savcılık tarafından yapılan açıklamada ABD'nin pek çok eyaletinden dedektiflerin katıldığı soruşturmada aşama kaydedildiğini ve şüpheli Little'ın da iş birliğine yanaşmaya başladığı belirtildi.

Savcılık 'ülke tarihinin en çok cinayet işleyen seri katili olabileceğini' belirttiği Little'ın cinayet zinciri 70'li yıllara uzanıyor ve kurbanlar da çoğunlukla kadınlardı. Daha önce Los Angeles'dan 3, Teksas'dan ise 1 kadını öldürmekten suçlu bulunan Little, Kaliforniya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Göçebe bir hayat yaşayan Little kurbanlarını ülkenin dört bir yanından seçmişti. Hakkındaki iddialar öldürdüğü kişi sayısının 93 olduğuna işaret ediyor.

Soruşturmayı başlatan Savcı Bobby Bland, Little'ın sağlığının kötüye gittiğini ve soruşturmadan yıldığını, bu nedenle cinayetlerle ilgili "daha konuşkan" davranmaya başladığını söyledi.

2014 yılında görülen başka bir davada 1980'den itibaren en az 40 kişiyi öldürmekle suçlanan Little'ın Florida, Georgia, Missisippi, Missouri, Ohio ve Teksas'taki cinayetleri arasındaki muhtemel bağlantılar araştırılıyordu. Ancak sanık Little sessiz kalmayı tercih etmiş, soruşturmaya katkı sağlamamıştı.

Savcıya göre Little'ın itiraflarına ortam hazırlayan James Holland isimli bir memurun onun güvenini kazanması oldu.

Şu ana kadar cinayetleri Little'ın işlediğine dair elde edilen bilgileri yalanlayan hiçbir gelişme olmadığını söyleyen Savcı Bland'ın ifadesine göre Little cinayetleri daha çok kurbanlarını boğarak işlemişti. Kurbanların bedeninde çok az fiziksel iz bırakan Little, ölümlerin aşırı doz ya da doğal sebeplerle gerçekleştiğinin düşünülmesini sağlamıştı. (Euronews)