‘Sen terörist olarak kaybedensin'

Duruşmaların ikinci gününde şehit yakını ve yaralılardan oluşan toplam 66 kişi, terörist Tarrant ile yüzleşti. Saldırıda yaralanan Afganistanlı Mirwais Waziri, 17 yıldır Yeni Zelanda’da yaşadığını ve ülkedeki bazı ırkçılar tarafından zaman zaman “terörist” olarak nitelendirildiğini belirterek, terörist Tarrant’a, “Sen bu sıfatı benden aldın. Bugün, sen ‘terörist’ olarak anılıyorsun ve tüm dünya biz Müslümanların terörist olmadığını gördü” dedi. Waziri, “Yeni Zelanda halkına seslenmek istiyorum; teröristin dini, ırkı ve rengi yoktur. Her ırktan ve renkten kişi, terörist olabilir” ifadesini kullandı. Bu saldırının Yeni Zelanda toplumunu daha güçlü ve beraber hale getirdiğini söyleyen Waziri, terörist Tarrant’a hitaben, “Sen bir terörist olarak kaybedensin. Kazanan ise bizleriz.” diye konuştu. Waziri’nin sözleri, duruşma salonuna katılanlar tarafından alkışlandı.