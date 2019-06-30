Selman ve Kaşıkçı sorularını yanıtlamadı

Trump, “Arkadaşım Suudi Veliaht Prensi’yle bir arada olmak benim için bir onur” dedi. Trump, kavgalı olduğu CNN’den Jim Sciutto’nun sorduğu “Bir hükümetin bir gazeteciyi öldürmesinin aşağılık olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna ise Trump, "Şu ana kadar hiç kimse doğrudan onların gelecekteki kralını suçlamadı” dedi. Trump, daha sonra Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulan sorulara ise yanıt vermedi.