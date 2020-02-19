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  3. 'Şehidimiz var' diyen Jeffrey'den YPG ziyareti

'Şehidimiz var' diyen Jeffrey'den YPG ziyareti

'Şehidimiz var' diyen Jeffrey'den YPG ziyareti

Türkiye’yle Rusya’nın İdlib nedeniyle gerilim yaşadığı bir dönemde Ankara’yı ziyaret eden ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin bölge turu devam ediyor.

Nerina Azad’da yer alan habere göre, Jeffrey Erbil’deki temaslarının ardından Suriye’ye geçerek terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanlarından Mazlum Kobani’yle görüştü. Jeffrey ile Abdi’nin görüşmesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel medyaya göre toplantıda ‘DEAŞ’la mücadele’ ele alındı. Görüşmenin nerede yapıldığında dair bilgi verilmedi. Jeffrey geçtiğimiz hafta İdlib’de Mehmetçikler rejim saldırısında şehit düştükten hemen sonra Ankara’ya gelmiş ve “5 şehidimiz var” cümlesini kurmuştu.
 


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