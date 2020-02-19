'Şehidimiz var' diyen Jeffrey'den YPG ziyareti

Nerina Azad’da yer alan habere göre, Jeffrey Erbil’deki temaslarının ardından Suriye’ye geçerek terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanlarından Mazlum Kobani’yle görüştü. Jeffrey ile Abdi’nin görüşmesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel medyaya göre toplantıda ‘DEAŞ’la mücadele’ ele alındı. Görüşmenin nerede yapıldığında dair bilgi verilmedi. Jeffrey geçtiğimiz hafta İdlib’de Mehmetçikler rejim saldırısında şehit düştükten hemen sonra Ankara’ya gelmiş ve “5 şehidimiz var” cümlesini kurmuştu.

