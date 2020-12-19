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  • Savunma bütçesini 5 kat artırdı... Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor?
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:49 | Son Güncelleme:

Savunma bütçesini 5 kat artırdı... Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan yıllık belirlenen savunma bütçesini 2021 yılı için 5 kat artırdı. Ekonomik krizin boy gösterdiği ülkede, hükümetin aldığı bu karar şaşkınlık yarattı. Akıllara ise "Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor" sorusu geldi.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020 yılına göre 5 kat artırarak 2.5 milyar Euro’ya yükseltti.

Ükesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni firkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi. Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki bu büyük artışı son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.

Strateji Uzmanı Doç. Dr. Ece Baban, Yunanistan'ın olası stratejilerini Akşam TV'ye değerlendirdi.

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