Satranç taşına 7.4 milyon TL

Sotheby’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (4,4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi. Büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Denizaygırı dişinden yapılmış satranç taşı kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri.