  • $5,7687
  • 6,4985
  • 247.516
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Satranç taşına 7.4 milyon TL

Satranç taşına 7.4 milyon TL

İskoçya’da 1964’te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7,4 milyon Türk Lirası) alıcı bulabilir.

Sotheby’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (4,4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi. Büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Denizaygırı dişinden yapılmış satranç taşı kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri.

Zlatan Fantastik Gollerine Yenilerini Ekliyor

<p>Sadece yaşlandıkça değil gençken de basit işleri yaparken zorlandığımnız olur. Hepsine gülümseyer

Bazen Bazı Basit İşler de Zorlaşır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yabancı ajansların gözünden Ramazan Bayramı coşkusu

Emeklinin Temmuz zammında sona doğru! Kritik veri açıklandı! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.