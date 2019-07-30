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  3. Şaşkına çeviren olay: Kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

Şaşkına çeviren olay: Kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

Şaşkına çeviren olay: Kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

Evinde yılan tarafından ısırılan Hintli bir adam, yılanı ısırarak öldürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Raj Kumar adlı kişi, evde dinlenirken bir anda yılanın saldırısına uğradı. Bu esnada alkollü olan Kumar, yılana karşılık verdi ve hayvanı ısırarak öldürdü.

Raj’ın babası Babu Ram ise olayı "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" diyerek anlattı.

Hastaneye kaldırılan Kumar’ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen çok görüyorduk ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp sonra da onu pakete koyarak buraya gelmemişti" dedi.

Kumar’ın durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

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