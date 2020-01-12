Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. SARS evrim geçirip hortladı 

SARS evrim geçirip hortladı 

SARS evrim geçirip hortladı 

2003’te Çin’de 349, Hong Kong’da 299 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan SARS virüsü hortladı.

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde solunum yetmezliği ve ağır zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki adamın 9 Ocak’ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, bunun kentte yıl başından bu yana 41 kişide görülen ve nedeni açıklanmayan bulaşıcı virüsün yol açtığı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi. Henüz tanımlayan virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğü belirtildi.

 


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!
<p>Olay geçtiğimiz 30 Aralık gecesi meydana geldi. Bir gece önceki kamera kayıtlarını inceleyen iş y

Balıkesir´de Yürek Isıtan Görüntü...Sokakta Üşüyen Köpeğe Montunu Örttü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı

Kampanyalar tam gaz devam ediyor