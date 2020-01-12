SARS evrim geçirip hortladı 

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde solunum yetmezliği ve ağır zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki adamın 9 Ocak’ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, bunun kentte yıl başından bu yana 41 kişide görülen ve nedeni açıklanmayan bulaşıcı virüsün yol açtığı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi. Henüz tanımlayan virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğü belirtildi.