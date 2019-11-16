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  3. Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı

Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı

Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı

Fransa’da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yılında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde eylemciler yeniden bir araya geldi.

Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yönelik zamların eleştirilmesiyle başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron’un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden sarı yelekliler eylemleri, başlangıcından neredeyse bir yıl sonra Fransa’da etkisini sürdürüyor.

Eylemlerin birinci yıldönümünde protestocuların yeniden sokaklarda toplandığı ve polisle karşı karşıya geldiği görülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

(DHA)


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