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  3. Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı

Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı

Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı

Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.

İngiltere’deki Buckingdam Sarayı’nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth’le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.


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