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  3. Sapık milyarderle ilgili şok bulgu! Otopside ortaya çıktı

Sapık milyarderle ilgili şok bulgu! Otopside ortaya çıktı

Sapık milyarderle ilgili şok bulgu! Otopside ortaya çıktı

ABD’de hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in otopsi raporu basına sızdı. Çocuk istismarıyla suçlanan Epstein'ın boynunda birden çok kırık olması boğulma şüphesi yarattı.

ABD’de kız çocuklarının istismar edildiği seks ticareti ağı kurmak suçlamasından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder fi nansçı Jeffrey Epstein’a yapılan otopsiden şüpheleri pekiştiren sonuçlar çıktı. The Washington Post gazetesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak, otopsiye göre Epstein’ın boynunda bir dizi kırık kemik bulunduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, İngiltere York Dükü Andrew gibi nüfuzlu isimlerin yakın dostu Epstein’in ölüm haberini ilkin ‘intihar’ diye duyuran medya organları, daha sonra pek çok şüpheli yönün ortaya çıktığına dikkat çekmişti. Post’a konuşan kaynaklar, bu tür yaralanmaların ancak kendilerini asan ya da başkası tarafından boğulan insanlarda görülebileceğini söyledi. Haberde “Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır” görüşü aktarıldı.  

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