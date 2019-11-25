Sandıklar dolusu kedi mumyası 

Mısır tarihinde neredeyse bir ilk yaşandı. Ülkeye bağlı Giza kentinde yapılan kazılarda Firavunlar dönemine ait mumyalanmış kedi ve aslanlar bulundu. Sakkara kazı alanında yapılan arkeolojik kazılarda ayrıca yine kedi heykellerine de rastlandı. Yapılan kazı çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Firavunlar dönemine ait bir müze oluşturacak büyüklükte bir keşif olduğunu ve çıkarılan tarihi eserlerin incelemeleri bittikten sonra bunun neredeyse ülke tarihinde bir ilk olabileceğini kaydetti. Gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve yine içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandık çıkarıldı.

İLK KEZ ASLAN DA ÇIKTI

Sandıkların içerisinde ise 5 adet büyük kedi mumyası bulunurken bunlardan ikisinin aslan yavruları olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bakan Anani, incelemeleri tamamlanan bu mumyaların aslanlara ait olduğu ispatlandığı takdirde ilk kez “aslan mumyası” keşfedilmiş olacağına dikkat çekerek kazıda Firavunların kutsal olarak gördükleri Apis boğası, eski Firavun tanrılarına ait heykeller, altın masklar ve aslan iskeletleri de bulunduğunu söyledi. Mısır’daki kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.