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  3. Sanal yarışta birinciliğe 'sakar eş' engeli

Sanal yarışta birinciliğe 'sakar eş' engeli

Sanal yarışta birinciliğe 'sakar eş' engeli

İlk kez online olarak düzenlenen Ironman VR Pro Challenge'da triatletler evlerinin salonunda pedal çevirdi.

Avustralyalı sporcu Mirinda Carfrae ikinci sırada götürdüğü yarış esnasında eşi sabit bisiklet düzeneğinin arkasından geçerken kabloya takılınca bağlantı koptu. 88.5 kilometrelik parkuru tamamlayan Carfrae klasmandan düşmüş oldu. Sporcu olayı, “Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Gelecek hafta sonu da Tim yarışacak ama ben onun fişini çekmeyeceğim” dedi. 


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