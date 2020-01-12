Samira BBC'yi yendi

BBC’de izleyicilerin yayınlarla ilgili şikayetlerini ve eleştirilerini inceleyen Newswatch adlı programı hazırlayan sunucu Samira Ahmed, iş mahkemesinde açtığı ‘eşit işe eşit ücret’ davasını kazandı.

Samira Ahmed, ‘Points of View’ adıyla benzer bir program hazırlayan Jeremy Vine’a 2012 ile 2018 yılları arasında program başına 3 bin sterlin ödendiğini, ancak kendisinin 440 sterlin aldığını belirterek, dava açtı.

BBC ise ücret farklılığının cinsiyet ayrımcılığından değil, programların farklılığından ve Vine’in daha ünlü olmasından kaynaklandığını savundu.

İş Mahkemesi, dün oy birliği ile aldığı kararda, iki programda iki sunucunun yaptığı işin “2010 tarihli eşit işe eşit ücret yasası bakımından karşılaştırılabilir” olduğunu açıkladı. Mahkeme, BBC’nin “Ahmed’e farklı ücret ödenmesinin cinsiyet ayrımcılığından başka somut bir sebebe dayandığını kanıtlayamadığını” da kayda geçirdi.

Karardan memnun olduğunu açıklayan Ahmed, “Hiçbir kadın işverenine dava açmayı istemez. BBC’de çalışmayı seviyorum” derken, BBC, “Ahmed mükemmel bir gazeteci ve sunucu. Ancak olayın mahkemeye gitmiş olmasından üzgünüz” açıklamasını yaptı. BBC’de ‘kadınlara farklı maaş’ tartışması geçen yıl da yaşanmış ve erkek sunucular, maaşlarının azaltılmasını kabul etmişti.