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  3. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 13 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 13 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 13 bini aştı

Koronavirüs salgınından dolayı dünya genelinde ölenlerin sayısı 13 bin 69'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

AA


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