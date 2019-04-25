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  3. Saldırıların ardından Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti

Saldırıların ardından Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti

Saldırıların ardından Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti

Sri Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando, Pazar günü kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırıların ardından istifa etti.

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Sri Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ülkede Pazar günü kilise ve otellere gerçekleştirilen 359 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 500 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların sorumluluğunu üstlenerek istifa etti. 

Bakan Fernando'ya göre, Sri Lanka güvenlik kuruluşları, saldırı başlamadan önce saldırı olasılığı hakkındaki bilgilere aktif olarak yanıt veriyordu. Fernando, “Biz bunun üzerinde çalışıyorduk. Tüm güvenlik kuruluşları bunun üzerinde çalışıyordu” dedi. 

Sri Lanka hükumeti daha önce, ülkede Pazar günü bazı kilise ve otellere gerçekleştirilen intihar saldırılarının önlenememesinde istihbarat zafiyetinin önemli rol oynadığını kabul etmişti. 

(İHA)

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