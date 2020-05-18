Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8911
  • 7,4624
  • 387.934
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sağlık personelinden Başbakan'a protesto

Sağlık personelinden Başbakan'a protesto

Sağlık personelinden Başbakan'a protesto

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Wilmes aracıyla Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar başbakana sırtlarını döndü. 

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes’in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı. Wilmes ise salgının yarattığı kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti. Ülkede, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989’a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.


Bodrum Kalesi'nin açılış tarihi belli oldu

Bodrum Kalesi'nin açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Görenleri kendine hayran bırakıyor! Hassas alan olarak tescil edildi

Üreticiler mutlu! ''Kırmızı altın''ın hasadı başladı