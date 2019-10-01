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  3. Sadece kask ve gözlük kullandı... İzleyenlerin kanını donduran deney!

Sadece kask ve gözlük kullandı... İzleyenlerin kanını donduran deney!

Sadece kask ve gözlük kullandı... İzleyenlerin kanını donduran deney!

Avustralyalı sunucu Adam Thorn, bir piton yılanın kolunuzu ısırdığında nasıl bir acı yaşandığını ölçmek için korku dolu bir deneye imza attı.

Dailymail'de yeralan habere göre, bir belgesel kanalı için yapılan deneyde vahşi yaşam biyoloğu Thorn, sadece koruyucu gözlük ve kask kullandı. Bir masanın üzerinde serbest bırakılan yılan saldırıya geçerek Thorn'un kolunu ısırdı. Bir süre kolunda asılı kalan yılan, çekim ekibi ve yılan uzmanları tarafından kolundan çekildi. Büyük bir acı çektiği yüzünden anlaşılan Thorn'un kolunda 4 tane büyük diş yırtığı kaldı. Sağlık ekipleri tarafından koluna dikiş atılan ve bandajlanan Thorn, yaşadığı korku dolu deneyimi uzun süre atlatamayacağını belirtti.

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