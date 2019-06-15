Çarşamba günü Umman Körfezi Hürmüz Boğazı yakınlarında Norveç şirketine ait ve petrokimyasal taşıyan Front Altair tankerle Japon şirketine ait olup Suudi Arabistan’dan Singapur ve Japonya’da metanol taşıyan Kokuka Courageous isimli tanker gemilerinde yaşanan patlamalar Körfez'i yine karıştırdı. Torpido ve mayınla vuruldukları iddia edilen ve yanan gemilere İran deniz kuvvetleri müdahale ederek 44 mürettebat kurtarılmıştı. ABD ise İran’ı suçladı. Dün de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’ne USS Mason destroyerini gönderdiklerini açıkladı. ABD ordusu ise, İran Devrim Muhafızlarını, saldırıya uğrayan Japonya’ya ait petrol tankerinden patlamamış limpet mayınlarını sökmeye çalışırken gösterdiğini öne sürdüğü bulanık bir video yayımladı.

ZARİF: B TAKIMININ İŞİ

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi “sabotaj diplomasisi” izlemekle suçladı. Zarif, ABD’nin gerçekçi deliller sunmadığını belirterek saldırıların failleri olarak B Takımı diye adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed’i işaret etti. Bölgede geçen ay BAE açıklarında 4 tankere daha saldırılar düzenlenmiş, ABD bunun üzerine bölgeye savaş gemileri ve savaş uçakları göndermişti.

TRUMP: SUÇLU İRAN, BOĞAZI KAPATAMAYACAK

Fox News’a demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere saldırının sorumlusunun İran olduğuna dair yönetiminin söylemini tekrarladı. “İran’ı nasıl durduracaksınız” sorusunu “Göreceğiz” diye yanıtlayan Trump, Boğaz’ın kapanmayacağını, kapansa bile uzun sürmeyeceğini savundu.

TANKERİN JAPON SAHİBİ ABD'Yİ YALANLADI

“Kokuka Courageous” isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü. Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti. Katada, ABD’nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de “Yanlış.” ifadesini kullandı.

'TAHRAN KANITLARI TOPLADI' İDDİASI

CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'na bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun Kokuka Courageous'a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarnı topladığının gözlendiği açıklandı. Daha sonra ise bu anları gösteren görüntüler yayınlandı.