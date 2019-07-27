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'S-400'leri aldınız bari kullanmayın'

'S-400'leri aldınız bari kullanmayın'

ABD Senatosu’nun etkili isimlerinden Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu arayarak Rusya'dan alınan S-400'lerin işler hale getirilmemesini ve ticari müzakerelere yoğunlaşmayı talep etti. 

Geçen salı günü Beyaz Saray’daki ‘Türkiye’ye yaptırımlar’ toplantısına katılan 45 Cumhuriyetçi senatörden biri olan Lindsey Graham, Başkan Trump’ın kendisinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramasını ve S-400’leri aktive etmemeleri çağrısında bulunmasını istediğini söyledi. Defense One’ın aktardığına göre Graham, “S-400’ü işler hale getirmemeleri durumunda yaptırımlara gerek olmayacağını düşünenlerdenim” dedi. Senatör, “Türkiye’ye mesajım, gelin S-400’ü bırakalım ve serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geçelim” dedi. Graham, sosyal medya hesabından da “Türkiye’nin S-400’leri aktive etmesinin ilişkilerimize vereceği zarardan kaçınmanın bir yolunu bulmalıyız” diyerek “Türkiye ile ilişkilerimizde kazan-kazan olsun istiyoruz, kaybet- kaybet değil” ifadelerini dedi. Kongre’nin iki kanadında S-400’ler ülkeye girdiği anda yaptırımlar uygulanması için Trump'a baskı vardı. Trump ise soğuk baktığını ifade etmişti. 

POMPEO’DAN AYNI TALEP 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo teslimatın ilk aşamasının tamamlandığı haberini değerlendirirken “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını sağladık. Ama biz, S-400’ün işler hale getirilmemesini tercih ediyoruz” dedi. Türkiye’nin F-35 üretim programından çıkarıldığına dair kurul kararı yok. 

YAPTIRIMLAR İKİNCİ PLANA ATILDI

Uluslararası haber ajanslarına Kongre kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Kongre üyeleri Türkiye’nin S-400 alımından rahatsız ancak Başkan Trump’ın ya da Kongre’nin bundan sonraki aşamada ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Reuters’ın haberine göre, Kongre’deki temkinli hava yaptırım konusunun şimdilik ikinci plana atıldığını gösteriyor. Kongre kaynakları, Kongre üyelerinin tatilden döneceği 9 Eylül’e kadar Türkiye’ye olası yaptırımlar konusunda Kongre’den bir adım beklemediklerini ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan bazı Kongre üyeleri de Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması gerektiği mesajını verdi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mac Thornberry “Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Bir mesaj vermek istiyorsunuz ama onları sonsuza dek uzaklaştırmak da istemezsiniz” dedi. Demokrat üyeler ise acil yaptırım uygulanması konusunda ısrarcı. 

MÜTTEFİKİMİZE YAPTIRIM KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Graham ve Pompeo’nun açıklamalarından hemen önce de ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının tarihinin belli olmadığını belirtti. Ortagus, “Türkiye Suriye’de DEAŞ’la mücadelede çok çaba sarf etti. NATO müttefikimize karşı yaptırım ciddi bir eylem. Başkan bu konuda karara vardığında açıklarız” dedi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIYORUM 

ABD Başkanı Trump’tan Türkiye’ye destek açıklaması geldi. ABD Başkanı, “Türkiye’yi, S-400’leri aldığı için suçlamıyorum” dedi. Trump ayrıca aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerin ‘gelişmekte olan ülkeler’ olarak sınıflandırılmasının yanlış olduğunu belirterek; “Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir” diye konuştu.

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