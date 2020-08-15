15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:10 | Son Güncelleme:
Rusya'ya kendi yazılımıyla saldırı
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Rusya'nın siber saldırılarda kullandığı çok gizli ve gelişmiş bir bilgisayar yazılımını deşifre ettiğini duyurdu.
NSA, Rusya Ana İstihbarat Direktörüğü’nün (GRU) bilgisayar korsanlığı işlerinde “Drovorub” adlı bir kod yazılımı kullandığını tespit ettiklerini belirtti. NSA ve FBI çalışanları Drovorub’u çözmekle kalmayıp, bu yazılımı kullanarak Rus istihbarat birimlerine de karşı atakta bulundu.