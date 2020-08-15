Rusya'ya kendi yazılımıyla saldırı

NSA, Rusya Ana İstihbarat Direktörüğü’nün (GRU) bilgisayar korsanlığı işlerinde “Drovorub” adlı bir kod yazılımı kullandığını tespit ettiklerini belirtti. NSA ve FBI çalışanları Drovorub’u çözmekle kalmayıp, bu yazılımı kullanarak Rus istihbarat birimlerine de karşı atakta bulundu.