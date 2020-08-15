  • $7,3887
  • 9,0977
  • 461.18
  • 1496.16
15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:10 | Son Güncelleme:

Rusya'ya kendi yazılımıyla saldırı

Rusya'ya kendi yazılımıyla saldırı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Rusya'nın siber saldırılarda kullandığı çok gizli ve gelişmiş bir bilgisayar yazılımını deşifre ettiğini duyurdu.

NSA, Rusya Ana İstihbarat Direktörüğü’nün (GRU) bilgisayar korsanlığı işlerinde “Drovorub” adlı bir kod yazılımı kullandığını tespit ettiklerini belirtti. NSA ve FBI çalışanları Drovorub’u çözmekle kalmayıp, bu yazılımı kullanarak Rus istihbarat birimlerine de karşı atakta bulundu.

<p>İzmir'de PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017 yılında adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı can

Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kendisini korkutmak için yapılan şakaya gülerek karşılık vermiş

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TİKA, Afganistan'da su kuyusu açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atıktan elektrik üreten ikinci tesisini devreye aldı

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.