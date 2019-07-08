T-80 tankı ile meyve kesip yıldız çizdiler

ARMY-2019 forumundaki bir eğlence programında T-80 tank topunun hünerleri gözler önüne serildi.

Tankla bir ekip, sürücünün topu ne kadar hassas biçimde çalıştığını göstererek yıldız çizmeyi başardı.

Bir diğer tankla bir kutu açılırken, bir başka ekip de topun ucuna yerleştirilmiş bir bıçakla meyve kesti, bir odun parçasına çivi çaktı. Topun üzerinde bir maşrapa ile su bile hiç dökülmeden taşınabildi.