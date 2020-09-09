Rusya'nın petrol gelirleri yılın ilk 7 ayında düşüşe geçti

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 44 milyar dolara geriledi.



Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 143 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 38 azalışla 44 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

RUSYA'DAN SERMAYE ÇIKIŞI YÜZDE 74 ARTTI

Öte yandan Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 34,8 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 34,8 milyar dolara yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.