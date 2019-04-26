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  3. Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yer alan kıtalararası balistik füze üretim tesisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yer alan kıtalararası balistik füze üretim tesisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yer alan kıtalararası balistik füze üretim tesisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Sarmat füzeleri üretim tesisinde yangın çıktı.

Rusya'nın kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın Krasnoyarsk'de bulunan üretim tesisinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. 
 
Olaya ilişkin açıklama yapana Rusya Acil Durum Bakanlığı, binalardan birinin çatısında yangın çıktığını belirtti. Yangın'ı söndürmek için 38 kadar görevlinin alevlerle mücadele ettiği de gelen bilgiler arasında.
 
Ancak bölgedeki kaynaklar yangının geniş bir alana yayıldığını ve çatının çöktüğünü ileri sürdü. Ayrıca havaya karışan zararlı madde ölçümü için bölgeye bir mobil laburatuvar getirildiği belirtildi.
 
Tesiste Voyevoda balistik füzelerinin yerini alması beklenen Sineva balistik füzeleri ve yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesi üretiliyor. Ayrıca, Zenit ve Proton taşıyıcı roketlerinin üst kademelerinin modülleri de bu tesiste üretiliyor.

(star.com.tr)

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