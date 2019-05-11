Rusya'nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya´ya bağlı federe bir Cumhuriyet olan Inguşetya´nın Cumhurbaşkanı Yunus-bek Yevkurov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya´nın en yaşlı vatandaşı olan Appaz Iliev 123 yaşında hayatını kaybetti. Iliev birçok döneme ve nesil değişimine tanıklık etti. 8 çocuk yetiştiren Iliev torunlarının torunlarını görme şansı buldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rus basınında yer alan haberlerde 1 Mart 1896´da doğan Iliev´in, Cumhurbaşkanı Yevkurov tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğu ve birçok kez Yevkurov tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Appaz Iliev´in çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi.

(DHA)