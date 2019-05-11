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  3. Rusya'nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'nın en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçen İnguşetyalı Appaz İliyev, 123 yaşında öldü.

Rusya´ya bağlı federe bir Cumhuriyet olan Inguşetya´nın Cumhurbaşkanı Yunus-bek Yevkurov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya´nın en yaşlı vatandaşı olan Appaz Iliev 123 yaşında hayatını kaybetti. Iliev birçok döneme ve nesil değişimine tanıklık etti. 8 çocuk yetiştiren Iliev torunlarının torunlarını görme şansı buldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rus basınında yer alan haberlerde 1 Mart 1896´da doğan Iliev´in, Cumhurbaşkanı Yevkurov tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğu ve birçok kez Yevkurov tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Appaz Iliev´in çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi.

(DHA)

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